Con más de 8 millones de vacunas en bodegas, el lunes festivo solo se vacunaron 70.000 personas

En los primeros 20 días de octubre, el Gobierno ya ha recibido más de 10 millones de vacunas contra el COVID-19 provenientes de todas las farmacéuticas para continuar con el plan de vacunación. En los territorios ya se han repartido más de 51 millones de dosis y solamente se han aplicado 44 millones.

El llamado del Gobierno es precisamente a avanzar en la vacunación masiva , debido a la poca asistencia que se han presentado en los puntos de vacunación a nivel nacional.

En el último reporte del Ministerio de Salud, el lunes festivo 18 de octubre se aplicaron solamente 70.743 vacunas contra el COVID-19. Del registro, 36.805 corresponden a segundas dosis y 11.711 a monodosis. Se trata de la cifra más baja reportada desde mayo de 2021, pese a que el mismo ministerio tiene como objetivo vacunar a más de 300.000 personas diarias. El mayor rezago se evidencia en la población joven.

“ El grupo poblacional en el que menos avance de vacunación contra el COVID se tiene es el de 12 a 29 años , en el cual solo se alcanza el 48 % de los esquemas. Es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no quiere decir que no existan; tienen riesgo de enfermedad severa, pero lo más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo familiar, en sus entornos; no hay razón para no vacunarnos”, declaró el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

De acuerdo a la meta del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, ya van 19.773.196 de personas con su esquema completo , lo que representa un 56% de 35 millones de colombianos que se necesitan para alcanzar la inmunidad de rebaño a finalizar este 2021.

Desde el Ministerio, en compañía con otras entidades, se avanza en llevar vacunas a los barrios más alejados para alcanzar las coberturas. A partir de este miércoles, por espacio de una semana, los transportadores de carga del país podrán acceder de forma gratuita a 11 puntos de vacunación en las carreteras del país, para iniciar o continuar su esquema de vacunación contra el COVID-19.