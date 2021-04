¿Podría negarme a que me apliquen una vacuna COVID para pedir otra que, en mi opinión, es mejor?

Diego, oyente de BLU Radio, pregunta desde Bogotá:

"¿Yo podría negarme a recibir la vacuna de Pfizer cuando me la ofrezcan y no perder la oportunidad de recibir la de Janssen? ¿Al negarme a una vacuna en especial pierdo la oportunidad de la vacuna sin costo?"

La pregunta la entregó Gustavo Morales Cobo, presidente de Acemi.

"Yo tengo derecho, hasta donde están las normas, a decir que no me quiero vacunar, pero no tengo derecho a decir que no quiero una sino otra. El llamado es a que todos seamos obedientes, colaboremos y no halemos solo para nuestro lado para imponer nuestros caprichos", sostuvo el vocero de las EPS.

