Vacunación en Colombia: este sábado inicia agendamiento para terceras dosis para mayores de 70 años

Este sábado en las Noticias de la Mañana, hablamos con Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, quien confirmó que este sábado, 2 de agosto, inició el agendamiento de citas para los mayores de 70 años para la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Comenzamos desde el día de hoy, ya esta la instrucción para todos los territorios, para que las EPS coordinen el agendamiento de las personas que requieren una tercera dosis de refuerzo y hemos manifestado que será por agendamiento Afirmó

Las personas que requieran de la tercera dosis deberán ser agendados por su EPS, verificar que los datos de los usuarios estén cargados correctamente en el PAIWEB , confirmar que tienen las dos dosis y que se garantice el tipo de biológico que se va a requerir en la IPS para que la persona no presente problemas a la hora de asistir a la aplicación y que no encuentre la vacuna que solicitó.

Quienes no tengan el esquema completo de las dos dosis de la vacuna tienen la posibilidad de completarlo, pero todo el proceso debe realizar solo con el agendamiento de las EPS.

¿Cómo puede escoger el tipo de vacuna que quiere aplicarse?

Según el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, lo recomendado desde el ministerio es seguir con la misma vacuna que le aplicaron la primera vez. "Si la persona se aplicó Sinovac en sus dos dosis y no tuvo ninguna reacción tendría la opción de seguir con la misma, al igual que con AstraZeneca, ya conoce la reacción de su biológico y sabe como le fue".

Sin embargo, las personas tienen la posibilidad de cambiar de plataforma. "Si la persona se puso dos dosis de Sinovac y quiere ponerse una de ARN mensajero lo puede hacer, es eficaz, según la muestra científica, la mezcla de plataformas es igual de protectora. El cambio de plataforma le puede dar una sintomatología mayor, no es peligroso, es seguro".

La persona que se pone la tercera dosis de refuerzo volverá a firmar el consentimiento, donde dirá qué reacciones que podría tener al recibir el biológico. Afirmó

¿Qué pasará con las dosis de Moderna que llegaron al país en las últimas horas?

Gerson Bermont afirmó que se han registrado varias dificultades con el papeleo de las vacunas de Moderna, pero confirmó que es un proceso normal, pero que llegarán a todo el territorio nacional. Recordemos que el pasado 30 de septiembre, llegaron al país 1,4 millones de dosis que están a la espera de ser repartidas.

"Aún no han llegado todos los papeles completos y por seguridad, hasta que no llega el 100% de la documentación no empezamos a distribuir. Del lote que llegó de 1,4 millones de dosis ya tenemos la documentación y se iniciará la distribución", agregó.

El 21 de octubre se cumplen los 84 días de las personas que se aplicaron la primera dosis de Moderna, por lo que se priorizará a los mayores de 50 años para que completen el esquema. Según Bermont, a partir de este domingo, 3 de octubre, las personas encontrarán el biológico en todo el país.

¿Es posible que el coronavirus se convierta en endemia en diciembre?

Según Bermont, todavía no se puede garantizar esa condición, pero el mundo va en camino de poder lograrlo a medida que aumente la vacunación y el comportamiento de las variantes.

"La ventaja es la vacunación y el especio que vamos ganando en la inmunidad. Certificar que en diciembre no habrá pandemia es imposible, pero se puede controlar, Hablar de tiempos, tenemos que ver el tema de vacunación, inmunidad y otras variantes", agregó.

Finalmente, Bermont envió un mensaje a los colombianos para que se vacunen, pues llegan las celebraciones decembrina y es de gran importancia vacunarse para poder reencontrarse.

