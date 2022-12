Valentín Fuster, el cardiólogo que demuestra que la educación salva vidas

El doctor Fuster emprendió una cruzada para prevenir millones de muertes cada año en todo el mundo mediante la enseñanza de buenos hábitos entre los tres y los seis años de edad, época de la vida en que se genera la conducta de los adultos.



Este trabajo se ve en el documental aunque, al principio, Fuster no quería participar, pero se dejó convencer al enterarse de que el contenido podría tener algún impacto en ciertas poblaciones.



“Tengo proyectos en varios lugares del mundo, básicamente lo que hicieron fue seguirme en mis viajes y simplemente filmaban lo que les parecía adecuado. Prácticamente ni me enteré que había una cámara, entonces el documental es completamente espontáneo”.



Contó también que el documental “está basado en proyectos en varios lugares el mundo y cómo reacciona la población”.



El trabajo con los más pequeños es pieza angular de su trabajo pero, según cuenta, “lo fundamental son los tutores, en cada escuela debes tener una o dos personas que crean apasionadamente que el proyecto es importante”.



Pero para que el programa funcione, cuenta el cardiólogo, debe marchar como un trabajo de equipo, “pues los padres juegan un papel importante también. Cada lunes el niño debe ir con el proyecto de salud de la semana que desarrolla en su casa con sus padres”.



“Los niños llegan a casa y dan indicaciones de lo que han aprendido en el proyecto”, por lo que al final tienen gran influencia en la conducta de los padres.



En todo el mundo el doctor Fuster trabaja con alrededor de 50.000 niños y pretende expandir su programa en Colombia al “llevarlo a escuelas públicas y privadas, el problema es mantener la calidad y motivar a los tutores. No es sencillo pero entraremos en el país de una manera más expansiva que al principio”.



“Hemos estado hablando con el Gobierno y están todos involucrados”, agregó el cardiólogo con miras al desarrollo de políticas públicas en el país.



