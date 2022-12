Vasectomía y ligadura de trompas seguirá siendo gratis: Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la Ley que autoriza de forma gratuita la realización de la ligadura de las trompas de Falopio y vasectomía, esto tras estudiar una demanda que pedía tumbarla.

Publicidad

Las razones del demandante radicaban en que con su implementación se violó “el libre desarrollo de la personalidad violando el derecho de las parejas a decidir libre sobre el número de hijos que desean tener. También decían que se violaban los derechos de quienes no saben escribir al momento de radicar los derechos de petición".

La Corte no accedió a las pretensiones de la demanda y señaló que no se violaron los derechos de las personas que no saben escribir.

Publicidad

En este debate, el procurador Alejandro Ordóñez apoyaba la demanda al considerar que la ligadura de trompas o la vasectomía eran prácticas y no derechos.