Fuerte choque de trenes en Argentina deja al menos 30 heridos: este es el video

Reportes del servicio de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, SAME, indican que al menos 30 personas fueron llevadas al hospital este viernes, 10 de mayo, incluyendo dos casos graves evacuados en helicóptero, luego de un choque de trenes.

El incidente tuvo lugar en el barrio de Palermo cuando un tren de pasajeros chocó contra otro de mantenimiento. Los bomberos procedieron a la evacuación del tren con pasajeros afectados.

Alberto Crescenti, responsable del SAME, informó que no se registraron víctimas mortales y que se atendió a 90 pasajeros en total, de los cuales 30 fueron trasladados a hospitales, incluyendo dos casos con traumatismo craneal evacuados en helicóptero.

El accidente se produjo alrededor de las 10:30 a.m. hora local cuando el tren urbano de la línea General San Martín colisionó con el tren de mantenimiento, que se encontraba detenido por razones aún bajo investigación.

Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires, señaló que aún no se dispone de suficiente información sobre las causas exactas del accidente.

El operativo de evacuación involucró a unas 60 ambulancias, seis motocicletas y dos helicópteros, según detalló el SAME.

