"A hard day’s night" se reedita y llega a las salas de cine de Colombia

La película en la que Los Beatles aparecieron por primera vez en la gran pantalla regresa, esta vez en pantalla gigante, exactamente 50 años después de su debut.

Publicidad

"A hard day’s night" fue restaurada y digitalizada, lo que les otorga una gran calidad de imagen y sonido, y ahora será presentada en 19 salas de cine de Cine Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Ibagué, Montería, Cartagena, Armenia y Manizales.

Los fanáticos de la banda británica que le dio la vuelta al mundo están programadas para el 30 y 31 de julio y el 2 de agosto.

Publicidad

En la película suenan canciones como "Can not buy me love", "I should have known better" y "If i fell".