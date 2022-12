A los dueños de Space les siguen cobrando el predial y deben más de $12 millones

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo como su primer anuncio de gobierno que el impuesto predial no iba a aumentar y que esa era una buena noticia para el bolsillo de los medellinenses.

Aunque muchos celebraron, otros repitieron la pesadilla de recibir un cobro por un bien que no pueden usar.

Se trata de los dueños de los desplomados apartamentos del edificio Space , quienes a pesar de la tragedia siguen debiéndole al municipio el impuesto predial por los metros que les corresponde del lote.

“Por ese lote ya debo casi 12 millones de pesos y antes de encontrar soluciones, de la Alcaldía dicen que yo tengo que pagar o si no me iban a embargar otros bienes, porque es una deuda al fin y al cabo”, le contó a BLU Radio Carlos Ruiz, uno de los afectados de Space, quien con recibo en mano sigue pidiendo que no le cobren por un apartamento que ya no existe.

Del lote de Space la Alcaldía es dueña mayoritaria y, por ejemplo, Carlos tiene el 0.73%. “Eso es nada y lo peor es que nadie lo compra y no le reciben ni regalado”, asegura el afectado, quien debe de impuesto predial por el lote donde tuvo su apartamento $11’120.767 de los cuales $5’800.000 son por cuentas vencidas, $1’700.000 por el impuesto del año 2019 y $3’600.000 de intereses por no pagar más una cuenta que le sigue recordando la tragedia vivida en 2013.

“El año pasado supuestamente nos iban a solucionar y se acabó el año, cambiaron de Alcaldía y de funcionarios y volvemos a estar en las mismas. Señores del municipio, quédense ustedes con el lote y a nosotros termínennos el problema”, manifestaron.

“A mí, honestamente, me mortifica este recibo que parece me va a llegar por el resto de vida a decirme que tengo que seguir pagando por algo de lo que no tengo posesión”, asegura el afectado.

Según Carlos Ruiz, como él son hasta 100 afectados a los que el impuesto predial les sigue enredando la vida y no los deja pasar la página del colapso del edificio Space.

“Yo le digo a la Alcaldía que se quede con eso, yo le hago una donación si quiere, pero que yo no tenga que pagar un día más de mi vida por algo que no pude vender, que no tienen uso y por lo que no puedo hacer nada”.

