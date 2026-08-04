A qué edad murió Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

La televisión y el gremio del humor en Colombia está de luto. Este martes, 4 de agosto, se confirmó la muerte de Alfonso Lizarazo, el creador de Sábado Felices, el programa que ha acompañado durante décadas a los televidentes.

Aunque por el momento se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, se estableció que el recordado presentador tenía 85 años.

Alfonso Lizarazo. Suministrada.

¿Cuándo fue la última vez que Alfonso Lizarazo estuvo en Sábados Felices?

Su última aparición en el emblemático programa de Caracol Televisión ocurrió en 2023, durante la celebración de los 50 años del espacio, cuando recibió un emotivo homenaje por su aporte a la historia de la televisión colombiana.

En 1972 dio vida a Sábados Felices, un formato que con el paso de las décadas se consolidó como el programa de humor más longevo de la televisión colombiana. Gracias a su estilo cercano y carismático, acompañó durante más de un cuarto de siglo a millones de hogares y abrió las puertas a decenas de comediantes que más tarde se convirtieron en figuras del entretenimiento nacional.



Además de su trabajo en televisión, Lizarazo dejó una profunda huella en la radio colombiana, donde impulsó el movimiento de la nueva ola. Su influencia también trascendió el mundo de los medios gracias a la campaña "Lleva una escuelita en tu corazón", una iniciativa solidaria con la que contribuyó a la construcción de cerca de 287 escuelas en diferentes regiones del país.

Aunque en sus últimos años permaneció alejado de la vida pública y se radicó en Barranquilla, el presentador volvió a aparecer frente a las cámaras en 2023. En aquella ocasión, Sábados Felices conmemoró sus cinco décadas de emisión y dedicó un homenaje especial a quien convirtió el programa en uno de los mayores referentes de la televisión colombiana.

Ese reconocimiento sirvió para recordar la trayectoria de un hombre que durante décadas llevó entretenimiento a millones de televidentes y que marcó a varias generaciones de humoristas. Su presencia en la celebración de los 50 años del programa fue también una oportunidad para que el público le expresara el cariño y el agradecimiento por su legado.

Publicidad

Con su fallecimiento, confirmado por su hija, Colombia despide a una de las figuras más importantes de su historia televisiva. Alfonso Lizarazo será recordado no solo como el creador de Sábados Felices, sino también como un impulsor del talento nacional y un comunicador cuyo legado sigue vigente en el humor, la radio y las obras sociales que promovió a lo largo de su vida.

