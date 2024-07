A qué tipo de personas se les puede hacer favores: psicóloga responde

En Blu Jeans se contó con la participación de la psicóloga Elizabet García Duque, quien se refirió sobre de qué manera se le pueden hacer favores a las personas.

Cabe destacar que la ayuda o favores se pueden considerar como una parte fundamental de las relaciones humanas y se pueden manifestar de muchas formas.

“Existen unas características personales que nos llevan a ayudar tanto a todo el mundo que no nos permiten ver quién en realidad necesita la ayuda o quién la está requiriendo, sino que ante cualquier situación problemática que exista, salimos corriendo a ser nosotros quienes salvamos. En esos casos hay que reconocer características personales para no irnos hacia allá”, señaló Elizabet García.

Muchas veces la ayuda no es bien recibida o no era lo que la persona esperaba, por eso se torna en una decisión que se debe analizar muy bien para poder actuar de la mejor manera. Además, son factores que se desarrollan desde la crianza.

Publicidad

“La zona de desarrollo próximo con el tema de la crianza. Esa zona de desarrollo próximo, los papás estamos aquí como un poquito, más adelante sabemos y ya hemos desarrollado las habilidades y el niño está en el proceso de desarrollarlas. Si yo las hago por ellos. Es decir, si el bebé está aprendiendo a caminar, pero yo le acerco lo que el niño quiere solo porque le representa mucho esfuerzo caminar. Entonces ese niño nunca va a aprender a caminar. Entonces lo que dice la zona de desarrollo próximo justo es enseñarle cómo hacerlo. Y esto, pues relacionado con la crianza, es justo. No vayas y le amarres los zapatos. No le acerques las cosas, no le evites que sienta dolor o que sienta frustración o enojo, tristeza o miedo”, señaló García en Blu Jeans.

¿Desde dónde ayudamos?

Los favores suelen interpretarse como la ayuda a alguien que luego debe ser recompensado, o es la ideología que se tiene ante cualquier situación que implique una ayuda a un externo, un familiar o la persona que sea.

Publicidad

“Muchas veces ayudamos con la intención de recibir algo del otro. Y eso no es una ayuda genuina y desinteresada. Y ahí es donde surge la sensación de malestar del otro. Por qué no me dice gracias, o por qué no me alaba de pronto, o por qué no me engrandece. Porque justo lo estamos haciendo con una búsqueda detrás. Entonces ahí la invitación, justo es cuando ayudes. Hazlo desde el corazón, porque te nace simplemente porque quieres hacerlo, pero sabiendo establecer límites”, indicó la psicóloga Elizabeth García.

Escuche entrevista completa: