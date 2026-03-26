Abrió mal la puerta de su carro y causó trágico accidente: todo quedó en video

Un hecho trágico sacudió a todo Brasil, que se hizo viral en redes sociales. Gracias a una cámara de seguridad en la zona, se conoció el momento en que por la imprudencia de una conductora, un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por otro vehículo.

Pese que, como se ve en el video, en el momento de lo sucedido había poco tráfico en este sector, la mujer abrió su puerta en el momento en que estaba pasando el ciclista al lado del vehículo y no solo lo hizo caer, sino que, lamentablemente, iba pasando una automóvil que arrolló al ciclista y le quitó la vida por la fuerza del impacto.

La mujer quedó consternada por este hecho, pues el impacto fue tan potente que fue inevitable el trágico accidente y la muerte del ciclista. En redes sociales, han criticado fuerte la mujer y han tildado este caso como un "hecho imprudente" al no revisar quién iba pasando al momento de abrir la puerta, incluso, advirtiendo que en otro caso peor también pudo ser la afectada.

"Yo voy en el auto de atrás y mi cerebro me dice: Frena, deja que pase el ciclista porque pueden abrir la puerta"; "Sí es inaceptable esa acción de abrir la puerta del lado de los vehículos"; "Ahora hay responsabilidad de parte y parte, la conductora al no fijarse antes de abrir la puerta, pero el ciclista también al no preveer cuando se pasa al lado de un vehículo estacionado", fueron algunos comentarios que se generaron sobre quién tuvo responsabilidad en este lamentable hecho.



Por ahora, se desconoce la identidad del ciclista afectado al igual que de la mujer. El hecho llevó a las autoridades a hacer un llamado a la ciudadanía a tener mayor responsabilidad vial y siempre asegurarse de mirar que sea en el momento adecuado realizar algunas acciones en la vía.