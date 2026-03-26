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Blu Radio  / Sociedad  / Abrió mal la puerta de su carro y causó trágico accidente: todo quedó en video

Abrió mal la puerta de su carro y causó trágico accidente: todo quedó en video

El trágico hecho quedó captado por una cámara de seguridad y todo se dio por una imprudencia en la vía. El caso generó todo tipo de comentarios.

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