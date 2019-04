Por: Redacción Digital BLU Radio

La actriz Adriana Mocoso, en conversación con el programa La Red de Caracol Televisión, habló sobre su relación con Andrés Fierro, mejor conocido como ‘Esteban’, uno de los principales personajes de la recordada novela ‘Padres e Hijos’, y la presunta agresión que recibió por parte del actor.



“Una noche estábamos con César Serrano, estábamos los tres, yo estaba bailando muchísimo con César, me estaba riendo mucho con él, entonces Andrés comenzó a hacerle el reclamo de por qué me hablaba tanto (…) Andrés estaba sentado cuando se levanta, nos empuja, pero me dio un puño en la cara”, dijo.



“Al otro día el me llama y yo le dije que me había pegado. En la vida te quiero volver a ver, eres un guache, me pegaste en mi casa y no te lo voy a perdonar”, añadió.





Tras las polémicas declaraciones de Moscoso, Fierro aseguró que las acusaciones eran falsas.