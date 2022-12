Afectados de Babilonia inician demanda tras no conciliar con constructora y Alcaldía

Luego de una audiencia de conciliación fallida, adelantada en la Procuraduría 30 judicial entre los afectados del edificio Babilonia de Itagüí y la Alcaldía de ese municipio, la Curaduría, la aseguradora y la Constructora Ruiz Sánchez y Asociados, se inició una demanda administrativa, pues las partes no llegaron a un acuerdo.

Ángela Ramírez, administradora del edificio, explicó que dicho proceso iniciará el próximo 30 de noviembre y que una de las reclamaciones es que la administración municipal asuma la responsabilidad por falta de vigilancia en proyectos urbanísticos.

“Le estamos pidiendo a la administración municipal y a la Curaduría urbana número 1 que asuman su responsabilidad por la negligencia al no hacer la vigilancia y el control de las normas urbanísticas, por no verificar el cumplimiento de las licencias aprobadas para ese proyecto y por no hacer el seguimiento durante la ejecución de toda la obra del edificio”, manifestó Ramírez.

