Aida Victoria Merlano será rival de Westcol en la Kings League: esta fue su reacción

A finales de julio de 2024, Westcol y Aida Victoria Merlano confirmaron que su relación llegó a su fin a raíz de una supuesta infidelidad por parte del creador de contenido antioqueño de la cual fue expuesto por una persona en redes sociales.

Si bien ambos fueron vistos con otras personas semanas después de lo sucedido, evitan hablar del tema. Pero el destino los volvió a unir, pero ahora en la Kings League, la liga de fútbol que creó el español Gerard Piqué, pues se enfrentarán en la liga femenina que comenzará a finales de septiembre de 2024.

Y es que, inicialmente, Westcol pensó que su entonces novia Aida era la ideal para tomar el cargo de su equipo femenino, Las Santas FC, pero esto quedó en el pasado y eligió a la streamer española Lluna Clark, pero en medio de un directo en Kick recibió una llamada del empresario musical Santiago Matías, conocido como Alofoke, quien le confirmó que su exnovia será presidenta de su equipo en la Kings League, Galácticas del Caribe.

“No. Eso es show. Yo siento que bueno le puede gustar a la gente, pues sí, es morbo para la gente. No estoy mal con ella, no tengo nada en contra de ella (…) Bro realmente, hasta a mí me parece chimba porque es show. No terminé con ella en malos términos, siento que sí firmó es porque le conviene y le ayuda, a la final es así, no pasa nada, papi me extraña, usted habla es con un hombre”, le dijo el antioqueño a Alofoke tras enterarse de la noticia.

La Queens League América, como se conoce a la categoría femenina de la Kings League en Latinoamérica, comenzará el 28 de septiembre en Ciudad de México y, allí, se podría dar el primer encuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol como rivales.

Esta fue la reacción del antioqueño:

💣💣💣💣💣💣💣💣 ÚLTIMA HORA



ALOFOKE LLAMA EN DIRECTO A WESTCOL PARA DECIRLE QUE AIDA MERLANO SERÁ PRESIDENTA DE GALÁCTICAS DEL CARIBE EN LA #QueensLeagueAmericas#QueensLeague pic.twitter.com/0Xx9IGyaHK — Universo Kings League (@UniversoKingsL) September 12, 2024