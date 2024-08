Westcol busca fotógrafo y promete una vida de ensueño: "Me debe hacer reír"

Una vez más, Westcolvuelve a ser tendencia en redes sociales, pero no por una polémica, sino por una información que entregó durante un directo en su cuenta de Kick y que llamó la atención de sus seguidores que buscarán ser parte de esto.

El paisa anunció vacante en su equipo de trabajo y es que necesita un fotógrafo que le haga imágenes “chimbas” para él. Pero entregó una serie de requisitos que tendrán ser tenidos en cuenta si alguien realmente tiene el interés.

“¿Qué necesita? Tomar fotos una retrochimba. He conocido animales que ojalá andaran conmigo de arriba pa’ abajo, pero tienen más cosas que hacer. Van a viajar por el mundo, van a comer rico y van a ganar bien, la vida de ensueño me entiende, pa (…) Necesito que el man sea chimba de persona, me haga reír, que sea gracioso. Si no eres gracioso no puedes, pero no meda. Que tenga disposición 24/7”, dijo.

Asimismo, Westcol aseguró que los interesados deberán escribirle a su manager, Carlos. Aunque no dio detalles de cuánto podría ganar la persona que contrate como su fotógrafo, sí mencionó que tendrá una estabilidad laboral para acompañarlo en todos sus proyectos.

De inmediato las redes sociales se llenaron de miles de mensajes de seguidores diciendo que “eran los indicados” para el puesto y dejaron varios comentarios en sus redes para postularse a la propuesta.

“A ver si por fin le tomamos la foto a Westcol”; “Yo lo hago reír, pero no sé tomar fotos”; “Cumplo con el requisito de hacerlo reír”; “Yo puedo ser ese fotógrafo y hacer amistades de tu gente chimba”; “Soy fúnable eso sirve”, fueron algunos comentarios que generó el anuncio del creador de contenido antioqueño.

Por otro lado, algunos creen que esta propuesta podría ser falsa, sin embargo, algunos empleados de sus marcas aseguran que él sí ofrece condiciones laborales favorables.