Alarma entre personas que viven del cambio de divisas en fronteras con Venezuela

pasa a comprar. El Bolívar hoy está por el piso, pero además nadie hace cambios de moneda.

Cada día es más complicada la situación para las más de dos mil familias colombianas que viven del cambio de moneda de divisa con Venezuela.

En el puente internacional Simón Bolívar, zona donde se asientan las personas que cambian bolívares y pesos, una de las mujeres dijo a BLU Radio que no estaban recibiendo bolívares porque “lo están bajando mucho”.

“Ahorita casi no está pasando la gente porque están quitando todo, no están dejando pasar nada. La frontera se ve muy solo, la gente no compra bolívares porque le da miedo ir y que le quiten lo que compre”, agregó.

En otras noticias:

-Por falta de precaución para realizar el trabajo de explotación minera, atribuyeron las autoridades de Caldas el accidente de dos hombres que estuvieron atrapados por cerca de 20 horas en una mina de oro en el municipio de Marmato. Detalles con Jose Fernando Berrio.

-En el Huila 12 municipios también están en riesgo de que llegue el virus del chicunguña, por eso los organismos de salud de la región se encuentran en alerta epidemiológica. Información con Edgar Donoso.

-El Gobernador del Magdalena, Luis Cotes, reiteró el llamado a las autoridades policiales para que capturen a los autores de los incendios forestales en el Parque Isla Salamanca. Información con Rodolfo Rodríguez.

-La oposición de izquierda ganó hoy las elecciones suecas con el 44,8% de los votos frente al 39,7% de la Alianza de centroderecha del primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, según un sondeo a pie de urna del canal público SVT.

-43,8 % es el porcentaje de desfavorabilidad de la imagen de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Según encuestas, la imagen positiva de la mandataria cayó al 26,5%, dos puntos por debajo de la que tenía hace un mes y muy lejos del 59,1 % de su pico máximo, alcanzado en febrero de 2012, al inicio de su segundo mandato.

El primer grupoal trasladado a la ciudad de Cartagena del primer grupo de niñas de El Carmen de Bolívar que padecen extraños síntomas, luego de que les fuera aplicada la vacuna del Papiloma Humano. Las menores serán llevadas a la capital de Bolívar el próximo martes.