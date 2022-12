Alberto López, del cielo al infierno por el bazuco

“Yo no ejerzo la arquitectura porque muy temprano tuve reconocimiento como escritor y titiritero (…). Una un bailarín dejó bazuco en mi casa y yo lo consumí, desde allí quedé adicto a esta sustancia”, afirmó.



Alberto resaltó cómo pasó de consumir en su casa a consumir en ollas como el Parque de los periodistas y luego en ‘El Bronx’.



“Yo sabía que era un producto a base de coca y me gustó. Luego de 6 años de consumo social, mi esposa me dijo que no podía seguir consumiendo en la casa porque mis hijos estaban creciendo, entonces empecé a consumir en ‘ollas’ y ahí empezó mi decadencia”, señaló.



Las ‘ollas’ son un “espacio de tolerancia”, según López.



“Su nombre técnico es una zona de tolerancia, es decir, que puedo consumir allá sin la mirada juzgativa de la sociedad, sin la presión de la Policía y en una seudo-libertad que me permite eso. No es exactamente el vicio el que me lleva a estos lugares, sino la exclusión y la discriminación”, añadió.



A pesar de vivir en las ‘ollas’ el arquitecto de la Universidad Nacional siempre recibió amor y respeto de su familia.



“Siempre recibí amor, consejos, lágrimas de mi familia, pero yo estaba absorto de ella”, dijo.



Por último, Alberto aseguró que lo que más miedo le daba al estar en estos lugares era reencontrarse con su familia en esas condiciones.



“Llegué a perderme hasta 2 años de la familia. Me daba pánico que mi esposa o mis hijos me estuvieran buscando por esa zona, precisamente por ellos mismos”, afirmó.



