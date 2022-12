Alcalde de Valdivia arremete contra Ríos Vivos por acusaciones en su contra

Tras un video publicado por el movimiento Ríos Vivos, en el que señalan al alcalde de Valdivia de violar normas de tránsito en vías del norte de Antioquia, el mandatario Jonás Henao se defendió y aseguró que por la hora en que se movilizaba en carretera y las amenazas de las que ha sido blanco, adelantó un retén y entró en discusión con agentes que, al parecer, no lo reconocieron en un principio.

“El miércoles a eso de las 9:00 de la noche, un policía de carreteras me paró de una manera tan grosera porque tenían unos carros parados y yo adelanté despacio, ya que había reductores de velocidad y con una grosería (…) y cuando le dije que yo era el alcalde de Valdivia y que estoy viajando de noche para no mostrar sospecha de nada, ya que estoy amenazado, se bajó un poquito”, manifestó Henao.

Publicidad

“Yo no soy cualquier ciudadano, soy el alcalde”, agregó.

Además, se refirió a sus diferencias con la organización Ríos Vivos y la denuncia sobre un disparo hacia la vivienda de uno de sus integrantes, presuntamente, por parte suya.

"Ellos me tomaron como si fuera enemigo de ellos. Una vez estábamos departiendo en un negocio, me iba a ir para una finca, no tenía esquema, saqué mi arma de dotación (...) la desaseguré, salió un tiro pero no pegó en ninguna vivienda, se fue al aire (...) a la Procuraduría lo ha investigado", afirmó.

Le puede interesar: Un grupo de 39 familias ya retornó a Puerto Valdivia

Publicidad



El alcalde aseguró que hasta esta semana llevaba 27 días sin ir al municipio y le redoblaron su esquema de seguridad producto de intimidaciones por parte de grupos ilegales de la zona.

Alcalde Jonas Henao de #Valdivia @alcaldiaval el mismo que disparó ebrio a la vivienda de un integrante de #RiosVivos porque nos oponemos al "desarrollo" nada dicen @PGN_COL y @FiscaliaCol Hoy aduce que por estar amenazado puede violar las normas de tránsito pic.twitter.com/Aih4OWh1Oj — Movimiento Ríos Vivos (@RiosVivosColom) August 8, 2019

Publicidad

Escuche la entrevista completa: