Alertan del peligro de comprar gases medicinales e industriales en el mercado informal

Se estima que más del 80 por ciento de las empresas utilizan gases medicinales e industriales como oxígeno, argón, gas carbónico, mezcla para soldadura, acetileno en sus procesos de producción. Así mismo, solo en Bogotá se registran alrededor de 250.000 pacientes que se atienden en casa con cilindros de oxígeno medicinal.

Ante el amplio uso de este tipo de gases, y con el ánimo de prevenir accidentes derivados de la adquisición fraudulenta e inadecuada manipulación de los cilindros, las autoridades alertan a ciudadanos y empresarios para que conozcan los riesgos de un cilindro adulterado y eviten caer en el mercado informal. De ahí que la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Bomberos Bogotá presenten una nueva versión de su campaña #NoTeExpongas.

Según Ingrid Marcela Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), “en Colombia, el sector de gases medicinales e industriales está conformado por empresas formales, generadoras de empleo y de amplia trayectoria. Sin embargo, de un parque de un millón de cilindros existentes en el país, se calcula que el 20% de los de tipo industrial y el 10% de los de tipo medicinal, son informales”. Además, en promedio, el 20% de los cilindros de gases industriales y medicinales no son devueltos a las empresas, por lo que muchos de ellos terminan circulando en el mercado negro.

Para la directiva, “factores como la falta de devolución de los cilindros al proveedor de gases propietario, su indebida disposición; la facilidad de adquisición en redes sociales y plataformas electrónicas sin ningún tipo de control; el desconocimiento sobre el oxígeno como medicamento; y los riesgos de recibir los gases sin tener trazabilidad de su procedencia y estado de los cilindros, son algunos de los factores por los cuales persiste la informalidad en el sector de gases medicinales e industriales”.

El peligro de comprar gases en el mercado informal

De acuerdo con Diego Andrés Moreno, director de Bomberos Bogotá, “un cilindro adulterado o llenado de manera informal es peligroso porque no cuenta con mecanismos de control como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el caso de gases medicinales, la prueba hidrostática vigente que avale su uso seguro, las válvulas, el color distintivo del cilindro según el gas con que se llena o la marca de la empresa que los produce. Así mismo, puede que el material del mismo no sea compatible o no resista las presiones o características del gas con que es rellenado”.

Durante los últimos tres años, en la capital del país se han reportado seis eventos, de los cerca de 18 accidentes ocurridos en el territorio nacional, con cilindros de oxígeno e hidrógeno artesanal que han generado explosiones producto de una manipulación inadecuada, contenido adulterado y de su escaso mantenimiento preventivo. Lo anterior ha traído consigo daños y pérdidas tanto humanas como materiales, siendo la Costa Caribe, Antioquia, Valle y Santanderes, principalmente, las regiones del país con mayores afectaciones.

Entre los gases que más fácilmente se consiguen en el mercado informal se encuentran el gas carbónico, el acetileno, el argón, el nitrógeno y el oxígeno. Este último se usa principalmente en combinación con otros gases para hacer soldadura en empresas metalmecánicas, de fundición y talleres automotrices. Así mismo, el helio es uno de los gases más fácilmente reemplazados por mezclas altamente inflamables, principalmente para su uso en entretenimiento y decoración, debido al alto costo y difícil acceso del helio importado.

Con el fin de mitigar el impacto y educar a la ciudadanía, las entidades aliadas de la campaña #NoTeExpongas hacen un llamado a los empresarios que usan gases en sus procesos de producción, IPS, pacientes en casa, y a la ciudadanía en general, para que adquieran los cilindros de gases industriales y medicinales con proveedores de confianza, que entreguen factura y brinden todo el soporte técnico necesario. Así mismo, instan a los usuarios y pacientes a que retornen los cilindros de oxígeno y demás gases, que ya no estén en uso, directamente a su proveedor, evitando así que lleguen a circular en el mercado informal.

Recomendaciones

Adquiera su producto a un proveedor de gases de confianza y exija factura. Esto le garantizará un producto seguro y respaldo técnico de calidad. Exija que la válvula del cilindro esté sellada con un plástico termoencogible. Verifique que el nombre del proveedor esté tanto en el plástico como en el cilindro. Verifique que la información del cilindro sea clara y no muestre rastros de haber sido limada o tachada. No reciba cilindros en mal estado o con contenido sin identificar. Siga las instrucciones de la etiqueta autoadhesiva del cilindro, y tenga claras las advertencias de seguridad y el número de emergencias allí especificados. En caso de adquirir helio en cilindros o globos inflados con este gas, exija que se le muestre el certificado del gas. Evite ser víctima del hidrógeno artesanal, el cual estalla en llama en contacto con calor, generando quemaduras. Mantenga el cilindro asegurado en posición vertical para que no se caiga o golpee, lejos de fuentes de calor y limpio de grasas o aceites. No trate de traspasar gas de un cilindro a otro. Esta actividad es muy peligrosa y puede resultar en incendios o explosiones. Ante cualquier inquietud o dificultad técnica comuníquese con el proveedor.

Manejo seguro de cilindros de gas industrial en las empresas

● Identifique y delimite las áreas donde se ubican los cilindros.

● Tenga en cuenta que los gases industriales y medicinales deben seguir las pautas para el transporte de mercancías peligrosas.

● Almacénelos en espacios ventilados, limpios, libres de materiales combustibles o inflamables y lejos de fuentes de calor. No los exponga a temperatura superior a 52º C.

● Manténgalos bajo techo y protegidos del deterioro externo. No junte cilindros llenos y vacíos. Nunca conecte uno vacío a un sistema presurizado. Muévalos con carros de transporte.

● Almacene los cilindros de oxígeno separados y alejados de cilindros con gases inflamables.

● Lea detenidamente la información de las etiquetas en el cilindro.

● Ubíquelos en posición vertical y sujetos para que no se caigan.

● Mantenga sus manos libres de grasas o aceites, ya que, en contacto con el oxígeno, pueden hacer ignición y causar explosión o incendio.

● Si las válvulas no abren manualmente con facilidad, no intente forzarlas.

● Nunca desconecte un cilindro del sistema de gas si aún tiene presión y mantenga puesta la tapa protectora de la válvula del cilindro, cuando no esté en uso.

● El llenado y mantenimiento de los cilindros solo debe ser realizado por la empresa de gases medicinales propietaria del envase.

● No adapte conexiones ni trasvase gas de un cilindro a otro. Esta actividad peligrosa puede resultar en incendios o explosiones.

● Evite las llamas para detectar fugas. Use agua jabonosa.

● Capacite a los empleados que manipulan y almacenan los cilindros.

● Devuelva pronto los cilindros vacíos al proveedor y comuníquese con él ante cualquier inquietud o dificultad técnica.

Con información de Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI