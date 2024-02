Alina Lozano y Jim Velásquez anuncian que van a ser padres: “Nos tiene muy emocionados”

Las relación entre Alina Lozano y Jim Velásquezsigue dando de qué hablar. La pareja se casó a finales del año 2023, pero su unión ha sido objeto de numerosos comentarios y críticas, principalmente debido a la considerable diferencia de edad entre ambos, que asciende a 30 años.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue el nuevo anuncio de la pareja, que compartió un emotivo video que ha capturado la atención de propios y extraños, en el que revelan que están esperando un hijo. La noticia ha generado sorpresa en sus seguidores.

En el video, se puede percibir la emoción y el amor que embargan a la pareja. Jim Velásquez inicia el anuncio con palabras que anticipan la noticia, mientras que Alina Lozano, con una sinceridad conmovedora, se adelanta a las posibles críticas y comentarios sobre su capacidad para ser madre a su edad.

“Voy a ser madre. Vamos a ser padres. Yo por segunda vez, él por primera vez. Y yo sé lo que van a empezar a decir: ‘eso es biológicamente imposible’, ‘Alina es una cucha’, ‘usted es una abuelita’, ‘va a ser la abuelita de ese niño’… Bueno, sí voy a ser lo que ustedes quieran que sea; pero para nosotros es mi segundo hijo, el primer hijo de mi amor”, dijo Alina Lozano.

La pareja reveló que para traer su primer hijo al mundo se someterán a un tratamiento. “Lo estuvimos hablando mucho. Vimos absolutamente todas las posibilidades. Alina investigó un montón, hasta que ya accedió. Está de acuerdo. Vamos a iniciar un proceso, un tratamiento para que Alina pueda tenerlo, para que Alina pueda engendrarlo y demás, para que sea biológicamente posible”, contó el joven influencer Jim Velásquez.

La noticia ha generado miles de comentarios por parte de los internautas, unos admiran la decisión de la pareja, mientras que otros no lo ven nada viable. "Como esta escrito en la biblia, no hay edad para procrear una vida para Dios no hay nada imposible", "Estos si saben como facturar", son algunas de las reacciones.