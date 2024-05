Nairo Quintana renace en el Giro: "Aunque no gané, para mí tiene un sabor de victoria"

Nairo Quintana renació en el Giro de Italia en la etapa reina, donde quedó segundo, detrás del líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar. En entrevista con Caracol Sports, el boyacense expresó su felicidad por su actuación en la jornada 15 donde sobrevivió a una fuga de, aproximadamente, 50 corredores y en la que estuvo cerca de hacer sonar el himno nacional en tierras europeas.

"Ha sido bonito, la verdad que hace rato no gano y hace rato pues no se sentía algo tan bonito. Cuando se gana y es repetitivo, pues no se le da la importancia a las cosas. Ayer, aunque no fue una victoria real, para mí tiene un sabor de victoria y me despierto muy contento por el por qué de todo lo que hemos venido hablando desde el inicio de este año y del Giro de Italia", dijo el ciclista colombiano.

Elogios a Pogacar

El corredor del Movistar también comentó que era normal la fuga en este tipo de etapa de montaña, pero calificó de "inimaginable" que Pogacar atacara a tres kilómetros y alcanzara a los corredores que luchaban por la victoria del día.

"Es un joven que es muy fuerte y es el mejor del mundo, indudablemente, y un superdotado que solo él lo puede puede hacer", añadió.

Apoyo de los colombianos

Durante varios tramos de la etapa se pudo ver a aficionados colombianos apoyando, en especial, a Nairo Quintana para la victoria del domingo. Una de las imágenes que más se viralizó fue un joven con lágrimas cuando el boyacense llegó a meta en la segunda posición.

"He conocido a muchísimos colombianos, niños adoptados, colombianos de segunda y de tercera generación que siempre sienten orgullo y cariño y de cierta manera, arraigo por su tierra. Que cada cosa o cada motivo que diga Colombia los llene a ellos de orgullo", dijo.

Tercera semana

La última semana del Giro de Italia comenzará el 21 de mayo con la etapa 16 donde, seguramente, se recortará por la caída de nieve en la zona. Por eso, cada detalle cuenta en el Movistar para que el equipo tenga un buen rendimiento y Nairo Quintana siga moviendo fibras a los colombianos.

"Siempre feliz y gracias a todos ustedes por su empujón, que me han dado su aliento, la motivación. Como he dicho, no hemos ganado, pero nos sentimos bien y vamos por buen camino", concluyó.