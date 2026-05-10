"Amiguísimos del Espíritu Santo": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión de monseñor Rafael de Brigard de este domingo 10 de mayo habla sobre que la vida humana es intrínsecamente vulnerable en sus dimensiones física, moral y social y, por ello está la promesa de Jesús de enviar un 'protector' o paráclito se convierte en el ancla necesaria para no caminar en soledad ni desamparo.

La reflexión parte de la premisa de que Jesús, al ver la desprotección de sus discípulos, rogó al Padre para enviar un abogado defensor. Esta necesidad surge porque el ser humano enfrenta tres fragilidades críticas:

Física y mental: La salud y la alegría son volátiles; cualquier persona puede pasar de la plenitud a una cama o a la depresión en un instante.

Moral: El mal acecha como un "león rugiente" que busca romper relaciones y deshonrar la vida del hombre.



Hostilidad externa: Quienes intentan ser portadores de paz y misericordia suelen enfrentar el rechazo de un mundo que no siempre ve bien sus acciones.

Por ello, monseñor Rafael de Brigard enfatiza que la solución es "hacerse amiguísimos del Espíritu Santo", invocándolo diariamente como fuente de iluminación.

Asimismo, presenta los mandamientos no como cargas, sino como una forma de protección que blinda al individuo contra el odio y la venganza, permitiéndole vivir en el orden del amor.

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Escuche la reflexión aquí: