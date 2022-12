Amor y rivalidad, así son las relaciones entre hermanos: experta

La psicóloga María Nates con máster en psicología clínica de orientación psicoanalítica y psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis dialogó en En BLU Jeans acerca de las relaciones entre hermanos, tema central de este domingo.

“La relación entre hermanos es la relación entre dos personas, hijos de los mismos padres o uno de los padres. Pero, las estructuras familiares han cambiado mucho y por eso también es necesario hablar de las personas que, con la definición no son hermanos, pero que tienen una convivencia como de hermanos”, indicó la psicóloga Nates.

Publicidad

Asimismo, habló del papel que cumplen los padres en el cómo se llevan entre hermanos y del porqué muchas veces suelen sentir envidia o celos del otro.

“Es indispensable el papel de los padres, del cómo manejen esa relación, porque sin establecer preferencias, sin hacer comparaciones y en un ambiente donde favorezca el dialogo alrededor de los conflictos, ayudará a definir esa relación de hermanos”, afirmó la experta.

Vea también: Los hermanos chocoanos que utilizan la música para salir de la violencia

Por otro lado, la psicóloga explicó que es fundamental entender que la relación entre hermanos no es perfecta y que es natural que tengan sus diferencias.

Publicidad

“Como cualquier relación humana, hay ternura, amor, solidaridad, pero también hay rivalidad, celos, envidia y rabia, por eso es importante que se favorezcan todos los tipos de emoción y que se favorezcan espacios de dialogo para fortalecer la relación”, indicó.

Finalizó dando un consejo a los padres para dejar ser a cada niño y a no tener preferencias, ya que esto es una de las razones por las que más chocan, muchas veces, los hermanos.

Publicidad

“Es muy importante no establecer preferencias marcadas y que no pase que las expectativas que los padres tienen frente a la vida y que no pudieron cumplir, esperen que los hijos lo hagan. No los dejan ser, no los dejan expresarse libremente y así se está condicionando el desarrollo de la personalidad y la individualidad”, puntualizó.

Escuche entrevista completa: