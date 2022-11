Ana Lucrecia, la psiquiatra que trabaja por las mujeres y comparte su vida con Sergio Fajardo

Ana Lucrecia Ramírez, esposa de Sergio Fajardo, se graduó en 1975 del colegio La Enseñanza de Medellín, luego estudió medicina en la Universidad Javeriana y psiquiatría en la Universidad de Antioquia.

En el mundo académico conoció a su esposo con quien comparte la pasión por la educación, tanto así que es docente y conferencista.

Publicidad

Fue en el año 2012 cuando decidieron contraer matrimonio, por lo civil, en una ceremonia privada en Medellín.

Ana Lucrecia tiene dos hijos de su anterior matrimonio y, Sergio Fajardo, también tiene dos hijos con su primera esposa.

A lo largo de su trayectoria ha cumplido un rol especial en el empoderamiento a la mujer en la sociedad y, durante las administraciones de Fajardo como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, fue líder de varias iniciativas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde la universidad se enfocó en la salud mental de las mujeres y es un tema por el cual sigue trabajando.

Publicidad

Ana Lucrecia se considera una mujer independiente y no suele acompañar a todos los eventos de campaña de Fajardo. Incluso, en entrevista con Blu Radio, el candidato presidencial hablo del porqué no aparecen juntos en todos los eventos políticos:

“Ella me acompaña de vez en cuando porque es una mujer autónoma. Es una médica psiquiatra, tiene sus consultas, tiene su autonomía. Ella no va de cartera mía por todas partes. Tiene su mundo y me parece muy bien”, dijo.

Publicidad

Y como ha liderado proyectos contra de la anorexia, la bulimia y el embarazo en niñas y adolescentes, aspira continuar con este esfuerzo si es la próxima primera dama.