Andrés Parra cuenta detalles de su stand-up comedy: "Éramos felices y no lo sabíamos"

El actor colombiano Andrés Parra se embarcará en un nuevo proyecto que promete explorar las complejidades de la vida a través de un stand-up comedy. Con fechas de estreno programadas para el 10 y 11 de febrero en el Teatro ABC de Bogotá, el 17 de febrero en el Auditorio Marie Poussepin de Medellín, y el 2 de marzo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali, Parra se aventura en el mundo del humor con un toque reflexivo.

En una entrevista en el programa Bla Bla Blu de Blu Radio, Andrés Parra compartió algunos detalles intrigantes sobre la génesis de su stand-up comedy y describió el proyecto como "un experimento", destacando la ausencia de un enfoque convencional con focus group y la participación activa en la creación del espectáculo. Además, expresó tanto ilusión como nerviosismo ante la incertidumbre de cómo será recibido,

Es como una reflexión. Es como enmarcado en el humor y en la vastedad que a mí me caracteriza y en el mal vocabulario mío, un poco como mi historia a través de de sí, del sufrimiento, de la depresión. Yo fui un niño gordo. Después, como de mucha terapia, de mucho trabajo personal. Me empecé como a pillar las cosas, como empecé a como a juntar el rompecabezas de por qué ciertas cosas me iban pasando y cómo empecé y las taras y los miedos, entonces, como compartir ese viaje e que está, además está relacionado a la razón por la que yo decido ser actor y entonces lo que viene después y cómo el éxito, el supuesto éxito, finalmente no me da ninguna respuesta

Además, aseguró que con este show lo que busca es que la gente vea lo valioso de la vida, a pesar de las condiciones que se han impuesto para ser felices. "Antes éramos felices y n lo sabíamos", aseguró Andrés Parra.

Andrés Parra también ofreció una visión más profunda de los temas que abordará en su presentación. Por otro lado, habló abiertamente sobre su propia historia de sufrimiento, depresión y autodescubrimiento. Desde ser un niño con problemas de peso hasta enfrentar momentos cruciales que lo llevaron al borde de la muerte, el actor compartirá anécdotas personales con el público, todo enmarcado en su característico estilo humorístico.

Sin embargo, también contó detalles de cuándo supo que todo el éxito que tenía encima de alguna forma u otra le estaba pasando factura. "Hubo un día en que el sufrimiento ya no se pudo soportar más, que es cuando yo digo me morí. Cuando usted se muere, renace. Es que no hay otra opción. En mi caso fue la muerte, el dolor el que se hizo un día insoportable. Eso me pasó el 13 de abril a las 2:00 de la tarde", aseguró.

El actor reflexionó sobre la insaciable naturaleza humana y la constante búsqueda de éxito, señalando que la vida moderna impone condiciones para la felicidad que a menudo resultan inalcanzables.