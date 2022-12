“Antes consideraba al entretenimiento un irrespeto al intelecto”: Diva Jessurum

Diva Jesurrum, directora de entretenimiento de Caracol Televisión, reveló en Mesa BLU que llegó al mundo de la farándula “sin proponérselo”.

“Yo comencé en Barranquilla como corresponsal de Noticas RCN. Yo cubría Santa Marta, Barranquilla y Cartagena solita. Me tocaba cubrir deportes, entretenimiento y hasta el proceso 8000”, dijo.

Agregó que por esa razón consideraba “una falta” de respeto a su intelecto que le hablaran de entretenimiento.

“Para mí era una burla y me parecía lo peor. No hay peor castigo que la lengua. Cuando a mí me pasan a entretenimiento yo renuncié porque me parecían que los periodistas del entretenimiento eran los más brutos del paseo, que no sabían nada, que era un juego”, indicó Jessurum.

Agregó que ante la insistencia de Sergio Barbosa, director de Estilo RCN, entró en ese mundo y terminó gustándole.