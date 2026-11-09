Asesinan a tiros a cantante mientras estaba trabajando: esto se sabe del crimen

Luto en la música mexicana tras conocerse la muerte de Jonathan Prieto, músico y cantante que perteneció a la banda Dezzedente, que fue asesinado el pasado jueves, 5 de noviembre, cuando fue atacado a tiros por un grupo de hombres que llegaron hasta un puesto de comidas donde trabaja en Salamanca, Guanajuato.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente. Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, fueron las palabras de sus antiguos compañeros, quienes confirmaron la noticia.

AFP

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¿Qué pasó con Jonathan Prieto? Esto se sabe del crimen

Al tiempo que se dedicaba a la música, Prieto trabaja en un lugar de comidas para conseguir dinero y seguir impulsando su carrera. A las 10:00 de la mañana del 5 de agosto, un grupo de hombres armadas llegaron hasta el punto y sin medir palabras, dispararon en su contra.

Cuando el cuerpo médico llegó a atender la emergencia, Prieto fue encontrado sin vida y fue trasladado por la Fiscalía mexicana de la mano del Servicio Médico Forense para el proceso.



De acuerdo con las autoridades, no existían amenazas previas ni motivos a profundidad para que se diera un crimen de esta magnitud. Por ende, este caso sigue en materia de investigación para saber con exactitud qué sucedió y si existía algún tipo de ajuste de cuentas.

“Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, amigos y seres queridos. Les deseamos mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. De parte de todos los que conformamos el Grupo Dezzendente, les enviamos un fuerte abrazo y nuestras más sentidas condolencias”, añadieron sus antiguo compañeros.