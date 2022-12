Así conoció Kike Santander a Adriana López, el amor de su vida

Santander está seguro que el destino tuvo mucho que ver al momento de cruzarse con Adriana: “Yo me estaba divorciando, me sentía muy triste pues fue un fracaso difícil, pero comencé a sentir un deseo profundo de conocer una mujer que me quisiera de verdad, una mujer con un corazón transparente, bondadosa. Comencé a rezar (…), porque creo en el amor”. (Lea también: Compuse mi primera canción cuando aprendí a caminar: ‘Kike’ Santander )

“Comencé a soñar con una mujer con unos ojos grandes, transparentes, dulces. Fue curioso porque vine a Bogotá a promover los Premios Grammy Latino, esa noche me fui de rumba y perdí mi vuelo para regresar a Miami. En el Aeropuerto me encontré con una hermosísima mujer que venía hacia mí, me quedé hipnotizado viéndola”, esa mujer era Adriana López.

Adriana se presentó y le pidió a Kike escuchar el trabajo musical de su hermano, quien por esa época padecía leucemia. “ella me había visto el día anterior pasando canales, vio un señor alto hablando de buscar artistas y por eso en el aeropuerto se fijó, si no fuera por eso no estaríamos aquí”, dijo Santander.

El productor cuenta que desde ese momento no pudo olvidar a Adriana y casualmente se la encontró de nuevo en el avión: “Me la encontré, ella iba a entrar al baño, la tomé de los hombros y le dije ‘quiero que sepa que esto es el destino, porque usted y yo vamos a estar juntos’. No sé por qué le dije eso, yo no soy loco, nunca había hecho una barbaridad así”.

Adriana se quedó paralizada, pensó que Kike estaba loco, pero después cruzaron emails durante 9 meses, en lo que Santander apoda ‘amor por Internet’.