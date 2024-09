Así emprendieron 180 migrantes y víctimas del conflicto en Colombia: "Moneticé mi hobby"

Rebel Business School ha logrado importantes avances en Colombia durante los últimos dos años, destacando la inclusión de más de 180 emprendedores, principalmente migrantes venezolanos y personas afectadas por el conflicto armado. Estos emprendedores, provenientes de diversas situaciones de vulnerabilidad, se integran al programa Jóvenes Capibara con el deseo de iniciar sus propios negocios.

A través de una metodología única, importada de Inglaterra, se les enseña a generar ventas desde el primer día, evitando la frustración común de la falta de capital inicial. Este enfoque permite que los participantes consigan clientes rápidamente, impulsando sus negocios y asegurando su sostenibilidad. El programa se desarrolla en periodos de dos semanas, durante los cuales entre 30 y 40 jóvenes reciben formación intensiva. Al finalizar, se les entregan herramientas como logotipos, páginas web y presencia en redes sociales. Posteriormente, se continúa con un acompañamiento, pero los emprendedores son empoderados para asumir la responsabilidad principal de sus proyectos. Al final del año, se realiza un seguimiento para evaluar el progreso y los desafíos que enfrentan. Así lo explicó Daniel Ángel, director de Rebel Business School.

Paula es una de las jóvenes emprendedoras que ha crecido gracias a este proyecto: "Soy la creadora de Hanaminoa, un proyecto que nació gracias a mi participación en Rebel Business School y Jóvenes Capibara. Desarrollé mi idea durante el programa y, tras finalizarlo, comencé a emprender. Esta es mi primera feria y estoy emocionada de presentar Hanaminoa, que se especializa en arte botánico, creando composiciones con flores preservadas. Ofrecemos productos como cuadros personalizados y separadores de libros, entre otros”.

El programa fue fundamental para mí, especialmente en un contexto tan desafiante como el de Colombia. Me ayudó a monetizar mi hobby, que se había convertido en una forma de escapar de la rutina y cuidar mi salud mental. Gracias a la metodología de Rebel, aprendí a salir de mi zona de confort y a tomar acción. La experiencia me proporcionó herramientas para resolver conflictos y mejorar mi bienestar emocional agregó.

“Hoy, gracias al apoyo de otros participantes de Rebel y Jóvenes Capibara, me siento empoderada y he transformado mi vida. Este proceso no solo me ha permitido generar ingresos, sino que también me ha ayudado a enfrentar mis problemas y construir un futuro mejor", expresó en una entrevista con Blu Radio.

Además, María Fernanda Piñeros, profesora asociada en Boston College, destacó los resultados de un proyecto de dos años enfocado en apoyar a jóvenes. Durante este tiempo, los participantes han expresado sentirse emocionados y gratificados por tener un espacio para hablar de sus emociones y mejorar en aspectos de su vida personal y relaciones interpersonales.

El objetivo del proyecto es dotar a los jóvenes de habilidades para entender y afrontar momentos difíciles a través de 12 sesiones, que combinan educación en emprendimiento con grupos de diálogo guiados por facilitadores. En total, se alcanzaron 296 jóvenes, aunque aproximadamente la mitad participó activamente en las actividades.