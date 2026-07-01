Así es la nueva prueba que deben superar las prendas blindadas: simula disparos cerca del cuello

Las prendas blindadas que buscan cumplir con los estándares internacionales de protección deben superar pruebas cada vez más exigentes para demostrar su capacidad de resistir impactos en situaciones reales.

La más reciente actualización de estos protocolos incorpora nuevos ensayos que ponen a prueba los materiales bajo condiciones extremas y escenarios más cercanos a los que podrían enfrentar quienes utilizan este tipo de protección.

De acuerdo con la empresa colombiana MC Armor (Miguel Caballero), el National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos, considerado uno de los principales referentes mundiales en estándares para productos de protección balística, actualizó su normativa con la entrada en vigor de la certificación NIJ 0101.07, que reemplaza la versión NIJ 0101.06.

Como consecuencia, la nueva certificación introduce requisitos de evaluación más estrictos para los fabricantes de blindaje de todo el mundo, con el propósito de comprobar que las prendas mantengan su capacidad de protección incluso en escenarios de mayor complejidad.



Un disparo adicional para simular situaciones reales

Uno de los cambios más importantes que incorpora la norma NIJ 0101.07 es la de incluir un séptimo disparo de prueba realizado a 45 grados. Este ensayo busca recrear impactos desde trayectorias reales, especialmente cerca de zonas críticas del cuerpo, como el cuello.

El objetivo de esta evaluación es verificar que los paneles balísticos sean capaces de ofrecer protección incluso cuando los disparos no impactan de forma perpendicular, sino desde diferentes ángulos, como podría ocurrir en una situación real.

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La empresa también señala que la nueva certificación incrementó las velocidades de impacto que deben soportar las prendas blindadas. Sin embargo, estas pruebas se realizan después de que los paneles balísticos son sometidos previamente a condiciones de desgaste ambiental.

Entre ellas se encuentran la exposición a temperaturas elevadas, humedad y uso prolongado, factores que permiten evaluar si el material conserva sus propiedades de protección después de enfrentar condiciones similares a las que podría experimentar durante su vida útil.

Empresa colombiana la primera en superar nuevo estándar

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MC Armor informó que se convirtió en la primera empresa de Latinoamérica en obtener la certificación NIJ 0101.07, logro que también la ubica entre las diez primeras compañías del mundo en acreditar este estándar balístico.

De acuerdo con la empresa, el producto certificado fue MC-CORTEX-HG2, correspondiente al mayor nivel de protección contemplado por la norma para amenazas provenientes de armas cortas de alta energía. La certificación fue emitida por una entidad independiente y el producto fue incluido en la lista oficial de productos conformes (Compliant Products List) del National Institute of Justice.

Cabe recordar que el estándar del National Institute of Justice es usado como referencia técnica por agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y organizaciones de protección en diferentes países, por lo que cumplir con la nueva norma es uno de los mayores respaldos internacionales para los fabricantes de este tipo de productos.

