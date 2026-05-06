“Así es vivir con medio corazón”: la historia de Miguel Buitrago conocido como 'Media Vida'

El nacimiento y la vida suelen pensarse a largo plazo, con metas, planes y proyecciones; sin embargo, para algunas personas el tiempo se mide distinto. Ese es el caso de Miguel Buitrago, un joven de 26 años de edad, quien decidió contar su historia en Relatos al Límite, con crudeza y honestidad.

Miguel, conocido en redes sociales como “Media Vida”, vive con una condición congénita que hace que solo funcione una parte de su corazón. “Realmente yo tengo una condición donde solo funciona medio corazón”, explica. En términos médicos, detalla que solo tiene activo “un ventrículo y una aurícula”, lo que afecta directamente su capacidad de oxigenación.

Esa condición impacta su día a día. Según relata, puede estar sin oxígeno por un tiempo limitado: “Yo puedo durar sin oxígeno hasta dos horas y media o tres, después ya empiezo a tener mareos, me duele la cabeza, me da náuseas”. Por eso, su forma de entender el tiempo es distinta.

Para mí el futuro es 2 horas, 3 horas, la noche… no es la semana que viene ni el mes que viene. Miguel Buitrago

Durante la entrevista, también recuerda cómo fue crecer sin comprender del todo su diagnóstico. “Yo sabía que tenía algo, pero no sabía qué tenía”, comentó. Fue en su etapa escolar cuando empezó a dimensionar su realidad, en medio de experiencias difíciles, como el bullying y comentarios que lo marcaron profundamente.



Asimismo, contó que los pronósticos médicos no fueron los mejores, pues lo desahuciaron tres veces. Miguel ha superado múltiples momentos críticos, incluida una cirugía por peritonitis que casi le cuesta la vida. Ese episodio, según reconoce, fue uno de los más duros que ha enfrentado.

Otro punto clave de su historia es la decisión de reinventarse. Tras encontrar barreras laborales por su condición, optó por las redes sociales: “Como no hay otra opción de trabajar… voy a reinventarme”. Desde allí comenzó a compartir su experiencia y a construir una comunidad.

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Hoy, su mensaje está enfocado en el presente y en valorar lo esencial: “Que sean felices, que amen con locura y que siempre recuerden que la vida es bella, así sea a medias”, expresó.

Vea la entrevista completa acá: