Así regirá en el Valle de Aburrá pico y placa para taxis y particulares desde el lunes

El lunes 27 de abril se reanudan labores de dos sectores de la economía en Colombia: manufacturas y construcciones. En todo el Área Metropolitana habrá “pico y cédula” homogéneo que fue acordado por los alcaldes de los 10 municipios del Valle de Aburrá, para permitir que la gente, de acuerdo con su último dígito de la cédula, pueda salir a abastecerse de alimentos, a realizar diligencias bancarias o a reclamar algún subsidio.

Capítulo aparte merece la medida de pico y placa para taxis y vehículos particulares que se movilicen por el Valle de Aburrá, a partir del próximo lunes.

Cada municipio, a través de decretos emitidos por las Secretarías de Movilidad, adoptaron la medida de pico y placa.

En Medellín, la Secretaría de Movilidad de la ciudad le aseguró a BLU Radio que se mantiene suspendido el pico y placa, tanto para taxis, como para vehículos particulares.

La misma decisión mantienen los municipios de Itagüí, La Estrella, Girardota y Barbosa, donde ni taxis ni vehículos particulares tendrán pico y placa, porque se mantiene suspendida la medida, a partir del 27 de abril.

Mientras tanto, en los municipios de Sabaneta, Caldas y Envigado, sus secretarios de movilidad le confirmaron a BLU Radio que inicialmente no habrá pico y placa para vehículos particulares y en la primera semana, del 27 de abril, se levantará también la medida para los taxis.

Finalmente, las alcaldías de Bello y Copacabana informaron que este viernes tienen reuniones de gabinete y que hasta tanto eso no ocurre, no podrá informarse el futuro del pico y placa en dichas poblaciones.