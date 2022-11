Así se transporta el dinero ilegal de las bandas criminales

A través de emisarios, clientes como el Clan Úsuga y grupos narcotraficante y de extorsionistas de menor magnitud, contactan a sujetos como Rojas para poder transportar el dinero en vehículos oficiales y así pasar desapercibidos y no levantar sospecha ante las autoridades. (Lea también: Alcalde Char y gobernador Verano rechazan propuesta de negociación de Clan Úsuga )



La labor de las personas contactadas es recoger el dinero, y movilizarlo hasta algunas de las caletas creadas por estas organizaciones en Cali, Bogotá o Medellín, para luego devolverlo a los responsables o a quien les ordenen.



Las autoridades informaron que otros implicados en estas estructuras serán capturados en las últimas horas.



El carro que era conducido por Luis Javier Rojas Morera permanece en los parqueaderos del búnker de la Fiscalía en Bogotá.



Aclaraciones desde la Superintendencia de Vigilancia



El superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, dijo este miércoles que el vehículo en el que fueron hallados los 614 millones de pesos y que estaba adscrito al Congreso de la República no era blindado y que por lo tanto no estaba bajo la competencia del organismo.



“Este es un vehículo identificado con la placa OBH 651 no es un vehículo blindado y luego no estaba bajo la labor e incluso el permiso de esta superintendencia”, dijo. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco )



El funcionario aseguró que hasta el momento la Superintendencia de Vigilancia ha cancelado la licencia a 95 vehículos blindados.