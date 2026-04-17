Masacre en Casanare
Estrecho de Ormuz
Petro en España
Daniel Quintero
Fiesta en cárcel de Itagüí

Avestruz se tomó autopista en Tailandia y generó caos vehicular tras escaparse de su dueño

Avestruz se tomó autopista en Tailandia y generó caos vehicular tras escaparse de su dueño

Los avestruces adultos son las aves corredoras más rápidas, con velocidades máximas registradas de alrededor de 70 kilómetros por hora.

Avestruz corrió por autopista en Tailandia
Avestruz corrió por autopista en Tailandia
Foto: captura de video redes sociales
Por: AFP
Actualizado: 17 de abr, 2026

Un avestruz se fugó de su "hogar" de adopción y corrió desbocado por una concurrida autopista tailandesa, antes de ser devuelto sano y salvo a su corral en una cafetería temática de animales. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, corresponden a la primera semana de abril.

El avestruz macho, de seis meses, corrió por una autopista de tres carriles en la provincia costera de Chonburi, en Tailandia, mientras los automóviles y camiones pasaban a toda velocidad rozando al ave no voladora, según un video publicado por un hombre que conducía justo detrás de ella.

"¿Quién perdió un avestruz en la carretera? Vengan a recogerlo. Es que corre tan rápido", se escucha decir en el video al automovilista, Chairat Sompong.

Le puede interesar:

  1. Rosa de Guadalupe, capítulo de therians
    Rosa de Guadalupe, capítulo de therians
    Instagram: @larosadeguadalupeof
    Sociedad

    La Rosa de Guadalupe ya grabó su capítulo sobre la tendencia therians: primeras imágenes

Chairat, de 33 años, contó después a la AFP que iba conduciendo a casa cuando se topó con un trancón.

"Al principio pensé que era un accidente, pero cuando me acerqué vi a un avestruz corriendo por el carril central", dijo.

"Parecía asustado y en pánico", comentó Chairat, y añadió que intentó hacer que se moviera hacia el carril izquierdo, donde finalmente dejó de correr.

Avestruz fue regresada a su dueño tras la aventura
Avestruz fue regresada a su dueño tras la aventura
Foto: captura de video redes sociales

El avestruz, llamado B1, fue finalmente encerrado a unos 15 kilómetros de su corral en la ciudad costera de Pattaya, según informó el dueño del animal, Itsara Boriboon.

"Estaba mortificado y preocupado", declaró a la AFP Itsara, de 43 años, angustiado de "que hubiera tenido un accidente".

Dijo que había comprado a B1 y a una avestruz hembra llamada B2 hace cinco meses por 460 dólares, y que ninguno de los dos se había escapado de su corral antes.

Itsara, que es dueño de una cafetería de gatos en la que también exhibe a la pareja de avestruces, contó que sus empleados le dijeron que B1 se escapó asustado por el ruido de un camión con materiales de construcción.

