La Rosa de Guadalupe ya grabó su capítulo sobre la tendencia therians: primeras imágenes

La Rosa de Guadalupe, una de las producciones que ha marcado a varias generaciones en Latinoamérica, pues sus icónicos capítulos traspasaron las fronteras de México, volvió a ser tendencia y aprovechó uno de los hechos que marcó el inicio del 2026: los therians.

La tendencia de los jóvenes que se identifican con un animal, hasta el punto de vestirse con un tipo de pelaje para asimilarse a estos, fue aprovechada por la producción mexicana, que ya grabó su capítulo sobre los therians.

A través de su cuenta oficial en Instagram publicaron las primeras imágenes del detrás de cámaras de lo que promete ser un capítulo inolvidable para toda Latinoamérica.

Rosa de Guadalupe grabó capítulo de therians Instagram: @larosadeguadalupeof

Video: capítulo La Rosa de Gudalupe sobre therians

De acuerdo con lo que se puede ver en el video, la historia se centrará en un grupo de jóvenes que se identifican como therians, especialmente perros, y tendrán comportamientos como ladrar, caminar y correr "en cuatro patas", usar colas de pelo animal, dar vueltas en el césped de parques -como lo hacen los caninos- y oler diferentes objetos del suelo.



En un punto de la trama, la mamá de uno de los jóvenes interviene para que un grupo de hombres no agredan físicamente a su hijo y dice: "Ni se te ocurra tocarle un pelo a mi hijo... una leona si es por defender a mi hijo".

Sin duda, este capítulo puede ser tendencia en toda la región latina y tiene en expectativa a los televidentes de su lanzamiento que se espera sea en las próxima semanas.

¿Qué es un 'Therian', según la Psicología?

Este grupo son personas que no se identifican como seres humanos, sino como animales y puntualmente como zorros, perros o gatos, quienes quieren ser tratados como animales domésticos y comer lo mismo que ellos.

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En el campo de la psicología existe el término de teriantropía, que se asocia a este tipo de casos ya que define a las personas que sienten que su identidad interna no corresponde a su cuerpo, sino a otra especie. Esto se ha interpretados como una experiencia subjetiva de la metamorfosis psicológica y hay una distorsión de la realidad y las alucinaciones.

"Los expertos buscan distinguir entre una identidad creativa y los casos raros de psicosis. Para la comunidad, la teriantropía es la etiqueta que nombra su sentir interno y da sentido a su percepción de especie dentro de un marco de salud mental estable", explicaron en Excelsior.