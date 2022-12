Bacrim recluta mujeres y niños para trabajos forzados en minas: MinInterior

De acuerdo con Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión del Ministerio del Interior, estas personas son vinculadas de manera forzada a la trata de personas y obligadas, incluso, a dedicarse al microtráfico y otros delitos.

"Tenemos zonas geográficamente identificadas de acuerdo con problemáticas distintas; la minería ilegal es una de ellas con la zona del Bajo Cauca antioqueño, el Norte del Cauca también con el tema de la minería ilegal, en Barrancominas en el Guainía hay una situación similar", manifestó.

Las autoridades no tienen cifras concretas. De acuerdo con la funcionaria del ministerio, hay un subregistro porque el actor es peligroso, porque la gente no sabe y no es consciente de que la están utilizando y que es un delito.

Ante el alarmante número de casos de trata de personas en Colombia, el Ministerio del Interior lanzó la aplicación STAPP, que permitirá reportar estos hechos de manera fácil y rápida para que puedan ser atendidos en tiempo real por parte de las autoridades.

De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el conflicto colombiano ha dejado un gran número de víctimas por este delito.

“Como consecuencia de los grupos armados ilegales y del narcotráfico, muchas mujeres, muchos hombres, niños y niñas han sido víctimas de la trata de personas, y en este gobierno hemos querido renovar un compromiso para acabar con esta práctica en Colombia”, puntualizó.

Entre tanto, el ministro le pidió a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los responsables de delitos alrededor de la trata de personas. “La Fiscalía hace una tarea importante, hay que avanzar mucho más. Es un flagelo frente al cuál no podemos quedarnos cruzados de brazos. Debemos realizar acciones que nos permitan avanzar contra este delito”, dijo Cristo.

El Gobierno busca generar más prevención, más descentralización y más trabajo para sensibilizar alrededor del delito y las formas de prevenirlo.



La aplicación www.stapp.com.co se puede utilizar desde un computador o un teléfono celular y está conectada con la línea de atención contra la trata de personas con el fin de que las denuncias sean reportadas y atendidas en tiempo real.

En lo que va de 2015, el Ministerio del Interior ha atendido 17 casos de trata externa, y 7 de trata interna. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha atendido 32 casos.