Bailarines de salsa en Cali ahora venden comidas rápidas para sobrevivir a la crisis

La crisis del coronavirus también toca a los más de 1.500 bailarines de salsa en Cali. La falta de oportunidades y el cierre de establecimientos para presentaciones los tienen ‘en jaque’.

Aseguran que desde que inició el confinamiento no han podido volver a explotar su talento y que cada vez es más difícil sobrellevar el aislamiento.

Andrea Bonilla Lenis, de la escuela Combinación Rumbera, le contó a BLU Radio que muchos de sus compañeros han tenido que dejar de utilizar bailarines pies para recorrer las calles de Cali vendiendo fritanga, tapabocas y hasta ropa interior.

“Varios de mis amigos ahora venden empanadas, papas rellenas, champús, salchipapas, hamburguesas, arroz de leche y todo tipo de comidas para ayudar a sus familias”, sostuvo.

“Dejamos de viajar por todo el mundo a presentaciones internacionales para caminar las calles de la ciudad en el rebusque”, indicó.

Edwin Chica, director artístico de Ensálsate, asegura que para evitar que el ocio les gane la batalla a los bailarines, trata de reunirlos por videollamadas a hacer ensayos online.

“Tratamos de hacer reuniones para trabajar la parte emocional, darles motivación y hacemos actividades para mantenerlos activados y que se sientan vivos, porque nosotros vivimos de lo que hacemos”, indicó.

“También hemos implementado programas para asistir a muchos de ellos. Los artistas vivimos del día a día y muchos no han tenido algo qué comer”, agregó.

Sin embargo, Edwin precisa que teme que el desespero económico

haga que los muchachos busquen malos caminos.

“Digamos que empieza a prevalecer la desesperación y la angustia cuando no tienen qué llevar a sus casas, por eso me preocupa que los niños y jóvenes tomen caminos que no corresponden por la falta de oportunidades”, puntualizó.

Finalmente, los artistas esperan que el coronavirus pase pronto y se vuelva a abrir el telón para mover sus pies a cientos de revoluciones por minuto y seguir viviendo de la taquilla, las presentaciones y los aplausos de su público.

Escuche el informe completo aquí:

