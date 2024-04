Balenciaga lanza una nueva bolsa idéntica a empaque de papas fritas: ¿cuánto cuesta?

Balenciaga, la icónica marca española conocida por su innovación en el mundo de la moda, ha vuelto a sacudir las redes sociales con su último lanzamiento sobre un bolso igual al empaque de papas fritas.

A través de su cuenta de Instagram, la marca anunció el lanzamiento de su nueva línea de accesorios, incluyendo la sorprendente 'Bolsa de Patatas Fritas', como parte de su colección de verano 2024.

Estas bolsas extravagantes, que imitan a la perfección el diseño de las clásicas bolsas de papas fritas, vienen en tres variantes de sabor: queso y cebolla, aceite de oliva y sal, y chile picante. Sin embargo, hay una peculiaridad, ya que no contienen nada más que aire. Una broma ingeniosa por parte de la marca.

La 'Bolsa de Patatas Fritas' de Balenciaga está confeccionada con cuero brillante y forro de espejo de TPU, con herrajes de plata envejecida. Cuenta con una ilustración de chips impresa en la parte delantera y trasera, cierre con cremallera y el logotipo de Balenciaga impreso en el forro superior, detalles que añaden un toque de lujo a este peculiar accesorio.

Sin embargo, lo que ha generado mayor revuelo en las redes sociales es su precio. Con un valor de $1,750 dólares, aproximadamente 6.800.000 pesos colombianos, esta bolsa de apariencia cotidiana alcanza una categoría de lujo inimaginable para muchos. A pesar de su elevado precio, los modelos están agotados tanto en tiendas físicas como en balenciaga.com, lo que dejó a los internautas sorprendidos.

El lanzamiento de esta peculiar bolsa ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, desde admiración por la audacia de la marca hasta críticas por el elevado precio de productos no necesarios. “Si no viene con papas dentro, no la quiero”, “Quién les da la ideas”, “Vamos de mal en peor”, son algunos de las reacciones que se leen.