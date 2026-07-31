Banda Sinfónica Juvenil de Caldas logró el título mundial en los WMC en Holanda

Caldas escribió este jueves una nueva página en la historia de la música mundial. La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas se coronó campeona del World Music Contest (WMC) de Kerkrade, en Países Bajos, considerado uno de los certámenes más prestigiosos del mundo para bandas sinfónicas.

El triunfo fue alcanzado por 54 jóvenes músicos provenientes de diferentes municipios del departamento, quienes llevaron hasta Europa el talento construido durante décadas a través del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música de Caldas.

Bajo la dirección del maestro Juan Sebastián Velasco Serna, la agrupación caldense logró imponerse en una competencia que reúne a bandas de alto nivel internacional, demostrando la calidad artística, la disciplina y la formación musical que caracterizan a los procesos culturales del departamento.

La celebración en Kerkrade estuvo acompañada por un momento histórico: el Himno Nacional de Colombia sonó en lo más alto del podio, mientras los jóvenes músicos recibían el reconocimiento que convierte a Caldas en un referente mundial de la música sinfónica.



Este campeonato representa el resultado de un proceso que durante años ha formado a generaciones de niños y jóvenes en los municipios caldenses. Más allá del premio, la victoria refleja el trabajo de familias, docentes, instituciones educativas y comunidades que han encontrado en la música una herramienta de transformación social.

La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas no solo ganó un concurso; llevó la identidad de un departamento y de un país entero a uno de los escenarios musicales más exigentes del planeta.