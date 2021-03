Barbie, la muñeca más famosa del mundo cumple 62 años

Este miércoles, 9 de marzo, la muñeca más famosa del mundo cumple 62 años. Barbie se ha caracterizado por ser polifacética, multicultural, talentos y muy bella.

En marzo de 1959 se empezó a comercializar la Barbie, una idea de la empresaria estadounidense Ruth Handler, quien decidió crear una muñeca con la que su hija pudiera jugar, inspirada en en una muñeca alemana llamada Bild Lilli.

Así, Barbie se convirtió en la muñeca más popular en la historia de lo juguetes. Su compañero, Ken, debutó años después, y recibió el nombre del hijo de Ruth Handler, Kenneth.

Barbie se convirtió en la primera muñeca dirigida a niñas que era adulta, un juguete con el que las pequeñas podían ser adultas y convertirse en lo que quisieran ser.

A propósito de su cumpleaños, a través de la cuenta oficial de Instagram de Barbie compartieron una tierna fotografía con varias muñecas con un pastel.

"t’s the perfect day for a slice of cake. Happy birthday (es el día perfecto para una rebanada de pastel, Feliz cumpleaños", escribieron en la publicación.