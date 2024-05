Beba habló sobre expulsión de Marlon; recordó cuando él se burló de su salida

La expulsión de Marlon del Desafío XX ha generado una ola de reacciones en redes sociales. El exparticipante, miembro del equipo Beta, fue expulsado el pasado viernes 24 de mayo tras ser descubierto escondiendo una proteína, una clara violación de las reglas del programa. Esta decisión ha resonado especialmente con Beba, una exparticipante que también fue expulsada en circunstancias polémicas.

A lo largo de la competencia, Beba y Marlon no compartieron equipo y tampoco desarrollaron una amistad. Sin embargo, la joven barranquillera no dudó en comentar lo sucedido con su contrincante a través de sus redes sociales, recordando que Marlon “fue uno de los que se burló” de su salida.

Beba fue la primera desafiante en ser expulsada de esta manera, tras romper varias reglas del juego. En su caso, se quitó unos guantes que debía usar durante 24 horas y abandonó Playa Baja para dormir en la casa Alpha, buscando mayor comodidad.

¿Qué dijo Beba?

Fue por medio de una dinámica en su cuenta de Instagram de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, Beba recibió un comentario que decía: “Marlon se burló de tu expulsión y ahora lo expulsaron a él, el karma existe por eso es mejor no juzgar”.

Ante esto, Beba no dudó en responder y aseguró que no solo Marlon se burló de su expulsión, sino que varios desafiantes lo hicieron: “Marlon se burló y creo que fue en varias ocasiones y sí, no estuvo chévere”, expresó.

Asimismo, Beba se mostró comprensiva y reflexiva sobre la situación de Marlon, y aseguró que no aprueba las burlas hacia ella o hacia cualquier otra persona. Reconoció lo difícil que debe ser para Marlon enfrentar esta situación, especialmente considerando que, a diferencia de ella, él sí deseaba continuar en la competencia. Beba concluyó su mensaje con una reflexión madura: “No es chévere la situación y no me alegra el mal ajeno”.

Foto: Instagram