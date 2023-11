Bruna Biancardi confirmó que terminó con Neymar: "No tengo ninguna relación con nadie"

La modelo Bruna Biancardi , quien en octubre tuvo una hija con el delantero Neymar, jugador del Al-Hilal saudí y de la selección brasileña, anunció este martes el fin de su relación con el futbolista, salpicado también en las redes sociales por escándalos de supuesta infidelidad .

"Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie", afirmó la modelo en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.

Biancardi aclaró que sus actuales relaciones con el mundialista no son amorosas y se limitan al cuidado de la hija que tienen.

"Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias", agregó la modelo.

La ruptura fue anunciada poco después de que la prensa divulgara unas supuestas infidelidades del futbolista y pocos meses después de que la modelo lo perdonara públicamente por uno de estos casos.

En pleno embarazo de Biancardi, Neymar tuvo que usar las redes públicas para admitir que había traicionado a su pareja con otra modelo y pedir perdón.

Neymar se recupera en Brasil de una delicada cirugía a la que fue sometido tras sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda en el partido del 17 de octubre en que Brasil cayó por 2-0 frente a Uruguay por las eliminatorias del Mundial de 2026.

Pese a que está obligado a guardar reposo, versiones de prensa indican que el atacante ofreció el domingo una fiesta en su mansión en Mangaratiba, un balneario en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, en la que supuestamente intentó seducir a la actriz Natlhalia Morais, que al parecer lo rechazó.

Un día después la criadora de contenido adulto Aline Farias publicó conversaciones comprometedoras que tuvo con Neymar por las redes sociales y en las que el futbolista le pidió que le mandara fotos íntimas.

El jugador del Al-Hilal, en un mensaje en que se refirió a la influente con groserías, aclaró en las redes sociales que tales conversaciones son antiguas.

Neymar y Biancardi estaban juntos desde 202, pero tuvieron separaciones ocasionales en ese período por los supuestos casos de infidelidad del atacante.

Antes del nacimiento de Mavie, la estrella de la Canarinha fue padre de Davi Lucca, nacido de su relación con la influente Carol Dantas.

