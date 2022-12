Busquen en mis canciones y no jodan: Vives a quienes piden opinión sobre bombardeo

El cantante Carlos Vives se pronunció sobre las críticas que ha recibido por no comentar sobre la muerte de ocho niños tras bombardeo.

El samario dijo que sus opiniones frente a este tipo de hechos se encuentran en sus canciones.

"Hay gente que me insulta porque no hago comentarios por aquí, pero cuando grabé la canción "Los niños olvidados" hace dos años junto a Cynthia Montano a muy poca gente le importó. Si quieres conocer mi opinión búscalo en mis canciones. A seguir trabajando por esta tierra y no jodan", fue el contundente mensaje que escribió el artista para quienes lo señalan en redes.

En un segundo trino, Vives dijo que tenía el "corazón arrugado" al saber que "no se están cuidando a los niños".

"Ha sido un tiempo de estar en el estudio grabando mi nuevo disco con el corazón arrugado de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando.Que no cuidamos nuestros niños, ni a nuestros indios, ni a nuestras mujeres ni a nuestros viejos y de no poder tener una sola Colombia", afirmó el cantante.

