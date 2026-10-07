Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras polémica con su expareja

Una lluvia de críticas ha inundado las redes sociales de Camilo Cifuentes, el reconocido creador de contenido que se hizo famoso por publicar videos en los que ayuda a personas en la calle. El influencer es señalado, presuntamente, de haberle sido infiel a su pareja mientras ella estaba embarazada, según varias capturas de pantalla que la mujer publicó en su perfil personal.

El nombre del influencer se convirtió en tendencia en redes sociales y, en medio de la ola de miles de comentarios en su contra, Cifuentes habría restringido el acceso a sus redes sociales y eliminado varios de los videos en los que ayudaba a personas. Sin embargo, lo que más preocupó a sus seguidores fue un mensaje que publicó y que muchos interpretaron como una despedida.

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“Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé. Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos. Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”, fueron las palabras de Cifuentes que encendieron las alarmas entre sus seguidores por el tono de despedida.

Algunos usuarios consideran que, tras la polémica, el influencer podría dejar de publicar videos, una decisión que también ha generado críticas por la manera en que ha afrontado los cuestionamientos surgidos alrededor de la presunta infidelidad.



¿Cuál es la polémica de Camilo Cifuentes?

Cifuentes se encuentra en medio de una polémica luego de que su expareja se pronunciara públicamente sobre el final de su relación y revelara detalles de lo ocurrido.

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A través de sus redes sociales, la mujer aseguró que la separación no ocurrió de la manera en que se ha planteado públicamente y señaló que, hasta hace poco, ambos continuaban hablando de proyectos de vida juntos, entre ellos formar un hogar y construir un futuro como familia.

Según su relato, mientras ella mantenía esas conversaciones y volvía a abrirse a la posibilidad de continuar con la relación, la situación habría tomado otro rumbo. Es decir, habían terminado recientemente, pero todavía mantenían conversaciones sobre su futuro.

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Luego de que se conocieran los chats y conversaciones, el influencer se pronunció en su cuenta de X y confirmó que sí comenzó una nueva relación, aunque aseguró que no ocurrió de la manera en que se ha señalado en redes sociales. Además, afirmó que siempre ha sido responsable con su hija y con la mujer con quien tendrá a su bebé.

“En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó. Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él”, expresó.