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Blu Radio  / Sociedad  / Carlos Calero integra Voz Populi: "Feliz de llegar a esta familia"

Carlos Calero integra Voz Populi: "Feliz de llegar a esta familia"

El talento de Caracol Televisión llega al programa que combina información, opinión y humor en Blu Radio.

Carlos Calero en Voz Populi
Carlos Calero en Voz Populi
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Carlos Calero se incorporó como nuevo integrante de la mesa de Voz Populi y expresó su entusiasmo por compartir con el equipo y los oyentes. Durante su llegada al programa de Blu Radio, el presentador aseguró que se siente feliz de hacer parte de un espacio que, según contó, ha escuchado desde que era niño.

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“En el hogar estamos felices y yo muy feliz de hacer parte de esta mesa que he admirado desde siempre. Yo los escucho desde que era un niño, los escuchaba”, afirmó el también presentador del programa Día a Día de Caracol Televisión.

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El ingreso de Calero estuvo acompañado de un ambiente jocoso entre los integrantes del programa, quienes le dieron la bienvenida y bromearon sobre su llegada a la mesa. El presentador agradeció la recepción y reiteró su felicidad por esta nueva etapa frente a los micrófonos.

“No, muchas gracias. Feliz, feliz de hacer parte de esta familia. Y bueno, nos vamos a divertir y vamos a, por supuesto, a escuchar y a saludar a todos los oyentes también”, expresó.

Su primera anécdota

Durante los primeros minutos de su participación, Calero también compartió una anécdota ocurrida mientras conducía por Bogotá. Según relató, se encontraba esperando para incorporarse al tráfico en la carrera séptima con calle 116 cuando un bus de TransMilenio rozó el bumper de su vehículo. El presentador contó que el hecho dejó una marca en el carro y que posteriormente tuvo que limpiarla-

La situación generó algunas bromas entre los integrantes de Voz Populi, especialmente de 'Tarsicio', quien aprovechó para molestarlo. Calero, por su parte, reconoció que ya estaba preparado para las dinámicas del programa, incluyendo los diferentes personajes que integran este espacio radial de 4:00 de la tardes hasta las 7:00 de la noche, de lunes a viernes.

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Con este ingreso, Carlos Calero se suma temporalmente a la mesa de Voz Populi, así sus seguidores no solo lo verán en las mañanas con Día a Día, sino también en el canal de YouTube de Blu Radio en la jornada de la tarde.

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