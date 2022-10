Carlos Duque, el retratista de Colombia

El retratista de Colombia, así llaman a Carlos Duque, un diseñador gráfico y publicista quien ha tenido la oportunidad de fotografiar a algunos de los personajes más influyentes del país, siendo la imagen de Luis Carlos Galán una de las más recordadas.

Su pasión por la fotografía lo ha llevado a estar en un lugar de privilegio, Duque ha sido publicista de campañas como la de Luis Carlos Galán, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Enrique Peñalosa, entre otros.

“Hay personajes muy importantes que no he fotografiado, pero si he tenido la oportunidad de registrar a algunos personajes destacados, no solo de política, es de lo que menos tengo, más de gente de la cultura, del arte, directores, cantantes, música”, dijo.

¿Cómo logró fotografiar a Gabriel García Márquez?

Duque contó en En Blanco y Negro una de las anécdotas que más recuerda: cuando fotografió a ‘Gabo’ en Cartagena.

“Estaba haciendo unas fotos que me habían encargado para la revista Cambio y García Márquez era socio allí, en una de sus visitas me encontré lo encontré y le pedí que si podía hacerle una fotografía”, relató.

Tras ese contacto, García Márquez le dijo que en seis meses estaría en un taller de periodismo en Cartagena donde podrían hacer la fotografía.

Pasaron los seis meses y el “primer día del taller Gabo no aparecía, al segundo tampoco, fue hasta el tercer día en un almuerzo, cuando se cerraba el taller”.

Cuenta Duque que García Márquez andaba de afán y no quería atenderlo, pero gracias a una frase pudo cautivarlo para que accediera a la solicitud.

“Yo solo necesito 30 minutos de tus 100 años de soledad”. Tras la frase, García Márquez dijo: “te espero a las 4 en la casa”.