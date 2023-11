¿Carlos Villagrán, ‘Kiko’, está grave de salud? Esta es la verdad detrás de los rumores

Carlos Villagrán, conocido por su papel como 'Kiko' en la serie El Chavo del 8 , recientemente se convirtió en el centro de atención debido a rumores sobre su salud. El rumor se originó tras revelaciones de la periodista de espectáculos Inés Moreno, quien informó en su canal de YouTube sobre el diagnóstico de cáncer que enfrenta el actor de 79 años.

Según Moreno, Villagrán está enfrentando el cáncer y recibiendo radioterapias, pero afortunadamente, está respondiendo de manera positiva a su tratamiento. A pesar de sus intentos de obtener una declaración del actor, la periodista inicialmente no obtuvo respuesta. No obstante, fue el propio Carlos Villagrán quien decidió hablar sobre su situación de salud.

En una reciente conferencia de prensa, el actor confirmó que fue sometido a una cirugía de próstata y que se encuentra en buen estado de salud. "Me acaban de operar de la próstata y nada más, es la única operación que tengo, salí de ella y le di gracias a Dios", expresó Villagrán. Aunque admitió que la idea de hacer su testamento le genera temor, su actitud positiva prevalece. "Todavía no he hecho mi testamento, es una irresponsabilidad mía, yo lo sé, pero tengo miedo de hacerlo", confesó.

Durante la conferencia, Villagrán demostró estar enérgico y saludable, interactuando con la prensa y compartiendo bromas. A pesar de los momentos difíciles que ha atravesado, el famoso Kiko le h hecho frente a la situación con actitud.

A pesar de la gira que comenzó en 2023 para celebrar su carrera y la de sus más cercanos amigos de El Chavo del 8, el actor anunció su decisión de abandonar la fama y retirarse de la actuación.

"Ha llegado el momento de despedirme de la audiencia, decir adiós a todos. Por mi edad, por respeto hacia mí mismo, por respeto hacia la audiencia, por respeto hacia todos. Ha llegado el momento de mi retiro", concluyó.