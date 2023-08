Casi siete años de hostigamientos, tétrica historia de estudiante de EAFIT víctima de acoso sexual

Antonia Sanín, era estudiante de la EAFIT cuando comenzó su historia de terror, hace 7 años en un semillero de investigación conoció a Andrés Buitrago quien tiene 10 años más que ella y quien desde entonces según su denuncia no ha dejado de acosarla.

Según cuenta Antonia, cuando ella tenía 20 años ese hombre empezó escribiendo por WhatsApp para hablar sobre el semillero en el que se encontraban, sin embargo, ante el rechazo de Sanín, Andrés Buitrago empezó a escribirle a todos los conocidos de ella para que le hicieran “el cuarto” y así verse con ella, los correos le llegaban a su jefe e incluso a su papá y se en ellos él se refería a Antonia como su “musa”.

Ante la situación, la joven decidió buscar ayuda en la fiscalía pero hasta el momento solo ha conseguido una orden de alejamiento. Mientras tanto, el hombre crea a diario centenares de cuentas en redes sociales para amenazarla.

“Ya dejó de ser sólo creepy y en con mi familia decidimos que lo mejor era interponer una denuncia, y yo “vida hp además de lidiar con esto me va a tocar pagar abogado” y lo hice, la demanda prosperó, adjunté todas las pruebas (que no son solo esas, obvio) y pues ajá. Me llamaron a la fiscalía a declarar y me entregaron una orden de alejamiento, yo me fui muy feliz con ella pensando que la cosa iba a mejorar sin saber que al tipo lo iban a citar también. La denuncia era por acoso sexual por el claro tono romántico, lo dijo el fiscal. Pues no sabía que eso solo era el comienzo y lo único que había hecho era despertar la furia del acosador", indicó.

bueno mi gente es hora de gritarle al aire (twitter) la historia de cómo resultó un señor loquito esquizofrénico acosándome por años, situación que sigue vigente en este momento pic.twitter.com/xtxduFTBMZ — mona (@las_guamas_) August 10, 2023

Agregó en su relato. "El man le escribió a más miembros de mi familia incluso. ya había hecho dizque negocios y todo. Yo seguí mi vida tratando de ignorar eso, mandaba mil correos, con claras pruebas de acosar a otras mujeres, dice que a una se le apareció en la casa en estados unidos, yo hablé con la pelada y me dijo que después de eso hizo un police report y bueno, que me cuidara”, denunció Antonia en redes sociales.

Luego de la denuncia de Antonia, varias mujeres más han denunciado ser víctimas de Andrés Buitrago, es por eso que la joven, teme que él haga realidad la amenazas que le envía y dice que el caso aún no avanza en la fiscalía.

Antonia cuenta que después de exponer su caso el hombre realizó una transmisión en YouTube hablando de ella nuevamente e incluso refiriéndose a ella de una manera sexual, también ha buscado ayuda en la familia del señor pero no ha tenido una respuesta positiva.

Además, Catherine Juvinao, la representante a la Cámara también denunció que también este personaje la acosa desde hace tiempo y que lo ha bloqueado en varias ocasiones.

"Oiga señor, ¡YA NO MÁS! Lo he bloqueado mil veces en WhatsApp, lo suyo es acoso, aún en el marco de mis funciones no tengo por qué padecer más sus mensajes!! Nunca pensé que su acoso se extendiera a otras mujeres, le pido a @PoliciaColombia tomar acciones para protegerlas!! #SOS", posteó.