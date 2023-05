Caso de la moto en TransMilenio: Yeison Jiménez busca al infractor para ayudarle

El jueves, 18 de mayo, por medio de las redes sociales circularon varios videos en los que se vio a un hombre subir su moto en TransMilenio , esto luego de que se quedara sin gasolina.

El hombre se subió al sistema de TransMilenio en la calle 63, con su moto y sin pagar el pasaje y se dirigió hasta la estación de Venecia en la NQS sur, donde las autoridades le impusieron varias multas.

Ante esto, miles de usuarios han comentado su descontento por la situación, calificando al hombre de “descarado”. Sin embargo, otros ciudadanos le han mostrado su apoyo, como es el caso del cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez, compartió un video en sus redes sociales en el que indicó que quiere buscar al hombre para poder ayudarlo.

“Está en redes sociales muy fuerte el tema de un joven que tuvo que subir su moto, por falta de gasolina, a el TransMilenio y obviamente la ley tiene que hacerse cumplir, pero yo me puse a pensar y uno tiene que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, porque lo más fácil sería buscar un parqueadero, pero cuánto le iba a valer un parqueadero”, fueron las palabras del cantante.

El hombre, que subió su moto a TransMilenio, tendrá que pagar dos multas: una por evasión del pasaje y otra por infringir el manual del usuario del sistemas, juntas suman alrededor de $1 '000.000.

Ante esto, Yeison Jiménez aseguró que él quiere pagar las multas impuestas al hombre: “Quiero pedirle el favor a mis amigos de la Policía de tránsito que me envíen el contacto del señor, los datos personales o si alguien lo conoce. Me quiero hacer cargo de todo el problema del hombre, yo pago absolutamente todo, lo que haya valido la multa y le voy a entregar su moto full y el día que necesite gasolina que me llame”.

