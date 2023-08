Centro Democrático desmiente a Epa Colombia: “Uribe no le ha hecho ninguna invitación”

Epa Colombia es una de las generadoras de contenido más polémicas, sus escándalos con varios influenciadores y sus recordados desmanes contra TransMilenio dieron a conocer se lado controversial. Ahora, la también empresaria se centra en sus negocios y su vida en pareja, pero siempre da de qué hablar.

Recientemente, la bogotana se refirió en una entrevista al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y mencionó que, tras su primer encuentro con el exmandatario, perdió 300.000 seguidores y que por eso optó por no reunirse más con él ni con personas allegadas a su proyecto político; aun cuando el exsenador la había contactado y la había invitado a su finca.

Fue en el de 2021 cuando Epa Colombia tuvo un encuentro con el expresidente Uribe Vélez. Durante este evento, compartieron y tuvieron una conversación; no obstante, el video que publicó en sus redes sociales sobre esta reunión no fue bien recibido por sus seguidores y recibió numerosas críticas e insultos.

“No me he vuelto a ver con él, pero sí me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín”, expresó la empresaria, en diálogo con la periodista española Eva Rey, radicada en el país.

En ese momento, Rey le preguntó si está dispuesta a hacer dicha visita y ahí se dio el no rotundo. “No, muchas gracias, otro escándalo no… Me dieron demasiado duro por la foto pasada con Uribe. Perdí casi 300 mil seguidores y la gente afuera me decía ‘Epaparaca’, me decían de todo”, contó.

Barrera, en la misma entrevista, señaló que Paloma Valencia, quien es senadora por el Centro Democrático, también la había contactado para llevar a cabo un comercial.

“Paloma Valencia vino con sus tres camionetas blindadas ayer y me dijo que si nos podíamos ver… Y yo dije ‘¿Qué?, no’. Yo no me quiero ver con nadie porque después dicen que la Epa se vinculó, la Epa se habló, la Epa esto y no, a mí me gusta estar alejada de todo ello”, aseguró.

Sin embargo, desde el partido desmintieron las declaraciones de la generadora de contenido y, a través de un comunicado, señalaron que no es cierto que el expresidente Uribe la haya contactado recientemente ni que le hubiera hecho invitación alguna.

"Las afirmaciones hechas por Danerly Barrera, conocida como 'Epa Colombia' no corresponden a la realidad. El expresidente @alvarouribevel no se ha comunicado con ella recientemente y tampoco le ha realizado invitación alguna”, indicó el partido Centro Democrático.

Por su parte, el expresidente Uribe en su cuenta de X publicó que le daría gusto la visita de la influencer a su vasa, pero que no la ha visto desde la reunión con ella en el 2021.

“Me daría mucho gusto que EPA Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos”, señaló.

Hasta ahora, la creadora de contenido no se ha pronunciado esta respuesta, acerca de la supuesta invitación del exmandatario.

